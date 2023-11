El accidente de Dani La Chepi en los ensayos del Bailando 2023

"Y estos son los daños colaterales. Vos decís te la diste en el ensayo, era probable. Te pegaron una patada, era probable. Pero no" comenzó relatando Dani, para inmediatamente explicar: “Cerré la puerta del auto y me reventé la nariz. ¡Lo que me duele por Dios!”, mientras mostraba en primer plano la herida.

Y si bien pasadas unas horas Dani La Chepi volvió a mostrar desde sus redes la nariz más hinchada todavía, este doloroso percance no será obstáculo alguno para que participe en la salsa de a tres en el programa de Marcelo Tinelli durante los próximos días.