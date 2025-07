Del Moro eligió a una ex Gran Hermano para su programa de radio

En aquella edición en la famosa casa, Lucía Maidana había quedado eliminada con el 47,7% de los votos en la definición teléfonica frente Juliana Furia Scaglione y Lisandro Licha Navarro.

Al salir de la casa, la salteña sorprendió a todos al confesar los sentimientos que tenía con la uruguaya Rosina Beltrán, con quien formó una gran amistad en el reality.

lucia maidana.jpg

“Tuve una química zarpada con ella aunque no me la fumaba al principio. Fue una conexión que la necesitaba todo el día, desde que te levantás hasta que te acostás, te reís con Rosi. Me gustaba más Rosi que Nico (Grosman)”, reconocía Lucía Maidana en el Debate días después su eliminación de la casa.

Hace unos meses, Luchi blanqueó su romance con Olivia Wald, una conocida cantante, con quien se mostró a los besos desde las redes sociales en el verano.

En tanto, en marzo de este año Lucía sufrió una triste noticia al enterarse de la muerte de Gabriela, una de las integrantes más fieles de su club de fans, a quien le tenía un gran cariño.

"Es muy triste enterarme de la partida de Gabi. No hay palabras suficientes para expresar el dolor de perder a alguien del fandom. Quiero que sepan que las considero a todas como mi familia, y en este momento tan difícil, estoy aquí para ustedes, para lo que necesiten. Juntas. A la familia de Gabi, no puedo imaginar el dolor por el que están pasando, pero quiero que sepan que mi corazón está con ustedes. Les envío toda mi fuerza en este momento tan difícil", despidió la ex Gran Hermano a su seguidora.