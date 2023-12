Daniela Celis se hizo un retoque estético antes de dar a luz

A través de sus historias en Instagram, Celis mostró el curioso retoque estético al que se sometió, destacando la modificación en la apariencia de sus uñas, un rasgo distintivo que ha mantenido a lo largo del tiempo. "Esta panza no para de crecer. Estoy muy ansiosa y empecé a hacerme las uñas de madre", compartió la futura mamá ante la cámara.

A pesar de su gusto por lucir uñas largas y esculpidas, Celis optó por un cambio más práctico y funcional para adaptarse a su nueva etapa como madre de gemelas. "Son cortitas y suavecitas. No raspan, no rasguñan ni nada. Me las hago cada veinte días para estar preparada por las dudas, porque todo puede pasar", explicó la exconcursante.