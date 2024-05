Dalma Maradona sufrió un accidente mientras patinaba

“Algo que logró trasladarte tu viejo es el amor por Boca”, destacó Pedro Rosemblat. “Sí, soy una enferma”, admitió ella, para luego contar que sigue yendo al palco, pero que se dio cuenta de que con dos nenas chiquitas, Roma y Azul, es muy complicado.

“Azul hizo como un paréntesis en mi vida. Una vez la lleve y fue un caos, fui con la sillita del auto, fue cualquier cosa. Y ahí me di cuenta de que capaz una nena de seis meses no tiene que ir a la cancha”, lanzó a pura ironía. Y recordó: “De hecho, para mí era planazo ‘mis hijas a la cancha’ y se descontroló todo. No pude ni ver el partido, era como ‘que alguien agarre a estas dos criaturas porque estoy en otra’”.

A modo de cierre, reveló: “Pero siempre fui muy de Boca. Entonces fue ‘bueno, ok, con las nenas no se puede ir a la cancha’, miro todos los partidos y todo. Viajó mi marido con Benjamín a Brasil. Lo vivimos muy así... somos muy de Boca y para mí fue la mejor herencia que me dejó”.