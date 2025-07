Dalila confesó que engañó a su pareja con El Placo

Y siguió su relato admitiendo después que el otro en cuestión se trataba de El Polaco: “Ahí salimos abrazados en algunas fotos. Todavía no consumamos el acto. Y ya que está, voy a ser muy honesta, porque si fui honesta con mi pareja... él me llama para su cumpleaños, me invita, yo voy, estuve en el camarín".

"Y en algún momento me pidió que cantara, le dedicara una canción, le canté y sí... Terminamos a los besos", confesó sin vueltas la cantante sobre lo que pasó aquella vez con su colega.

Luego, Dalila explicó que luego fue ella quien le admitió a su marido lo que había ocurrido con El Polaco: "Yo ya sabía que cuando llegara me iban a decir que tenemos que hablar. Sí, hablé y le dije la verdad. Fui muy sincera. Le dije que estuve en falta, le pedí disculpas y que la decisión era suya (por si quería separarse)".

Al ver que El Polaco no contó públicamente la verdad de lo que había sucedido entre ellos, Dalila lo cuestionó picante:"Dale bolu... No tenés huevos para decirle a tu mujer, mujer que ya no es tuya (por Barby Silenzi)".

"Yo tengo ovarios para decirle a mi pareja: 'sí, me mandé una cagada'. Ya está, qué querés que te diga. Son cosas que pasan, te tomas un par de tragos, estas con tus amigos y te puede llegar a pasar", concluyó.