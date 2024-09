Cuál es el trasfondo de la pelea entre Jimena Monteverde y Maru Botana

Su compañero, Matías Vázquez, expuso una versión que explicaría el origen del conflicto entre ellas. “A mí la información que me llegó es que un auspicio tiene la culpa. Lo tiene el auspicio, ni Maugeri, ni nadie. Un auspicio, es tema de plata”, advirtió.

“Jimena Monteverde se quedó con una marca que tenía Maru Botana y hay un tema de guita importante”, remarcó el panelista.

Lussich, en tanto, señaló que todo se reduce a un tema de egos. "Maru tuvo un protagonismo como cocinera que no se veía desde Doña Petrona en la televisión. Llegó a medir y a protagonizar con un estrellato y una estelaridad que el resto, con todo respeto, por muy buenos profesionales que sean, tal vez no tuvieron. Entonces me parece que ahí también hay un tema de egos que no se lo perdonan. No le perdonan el éxito a Maru Botana”, sentenció.