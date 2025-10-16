"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Wanda Nara

Crece el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

El futbolista está muy enojado por un vido que subió Wanda Nara, en donde se ve a una de sus hijas en los brazos de quien sería la actual pareja de la conductora.

La pésima relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa creciendo semana a semana, a pesar de los miles de kilómetros de distancia que los separan. Lo cierto es que en las últimas horas el delantero del Galatasaray decidió hacer una presentación judicial tras ver el video en el que el actual novio de su ex, Martín Migueles, aparece acostado acariciando a una de sus hijas, lo que abre un nuevo capítulo en su feroz batalla legal.

Fue Gustavo Mendez quien reveló en Mujeres Argentinas (El Trece) que el futbolista tomó la decisión de presentar un escrito judicial ante el juez Adrián Hagopián tras ver el video que publicó la propia Wanda por unos minutos en sus redes sociales y luego borró.

“Mauro Icardi está muy caliente, no ve a sus hijas y ve que otra persona tiene la mano sobre la espalda”, expresó el periodista y reveló que decidió modificar el texto que tenía previsto presentar por el tema de la restitución internacional de sus hijas por uno "más crudo aún", justamente por el enojo que le generó la polémica situación.

Te puede interesar...

El escrito fue impulsado por Elba Marcovecchio y Lara Piro, las abogadas del futbolista que llevan adelante la ardua pelea legal de Icardi para poder reencontrarse con sus hijas. “Icardi denunció ante la Justicia que Wanda había comunicado que ‘se quedaría 15 días en la Argentina con sus hijas’, pero que nunca regresó a Estambul, donde se encuentra el ‘centro de vida’ de las niñas", sumó entonces el periodista antes de tomar contacto con la primera de las letradas del ex de Wanda Nara.

Así, Marcovecchio aclaró que no se trata de una denuncia penal por abuso, sino que es una presentación civil para marcar un límite. “Se está denunciando algo que está mal. Un adulto no debe tocar a una criatura. Punto final”, puntualizó la abogada.

Embed

Asimismo, remarcó que Mauro está convencido de que se traspasaron los límites sobre todo porque Migueles es una pareja muy reciente de Wanda, por lo que no conoce profundamente a sus hijas y Nara tampoco lo conoce profundamente a él. “La relación entre Wanda y Martín es muy nueva. No se lo conoce tanto como para asegurar que no hubo un sobrepaso”, insistió así como dejó en claro que esta persona “convive con las criaturas, que están transitando la separación de mamá y papá", motivo por el que "el padre está preocupado”.

Por otro lado, Marcovecchio señaló que el video en cuestión ya está en manos de la Justicia civil debido a que desde el lunes por la noche circula en las diferentes redes sociales a pesar de que Nara lo eliminó rápidamente de sus historias virtuales de Instagram. “El juez tiene que conocer este video que está viralizado. Es él quien debe decidir cuáles son las medidas. Y si efectivamente Wanda está cuidando de forma apropiada a sus hijas”, concluyó firme.

FUENTE: PrimiciasYa

Temas

Te puede interesar