Crece el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

El escrito fue impulsado por Elba Marcovecchio y Lara Piro, las abogadas del futbolista que llevan adelante la ardua pelea legal de Icardi para poder reencontrarse con sus hijas. “Icardi denunció ante la Justicia que Wanda había comunicado que ‘se quedaría 15 días en la Argentina con sus hijas’, pero que nunca regresó a Estambul, donde se encuentra el ‘centro de vida’ de las niñas", sumó entonces el periodista antes de tomar contacto con la primera de las letradas del ex de Wanda Nara.

Así, Marcovecchio aclaró que no se trata de una denuncia penal por abuso, sino que es una presentación civil para marcar un límite. “Se está denunciando algo que está mal. Un adulto no debe tocar a una criatura. Punto final”, puntualizó la abogada.

Embed

Asimismo, remarcó que Mauro está convencido de que se traspasaron los límites sobre todo porque Migueles es una pareja muy reciente de Wanda, por lo que no conoce profundamente a sus hijas y Nara tampoco lo conoce profundamente a él. “La relación entre Wanda y Martín es muy nueva. No se lo conoce tanto como para asegurar que no hubo un sobrepaso”, insistió así como dejó en claro que esta persona “convive con las criaturas, que están transitando la separación de mamá y papá", motivo por el que "el padre está preocupado”.

Por otro lado, Marcovecchio señaló que el video en cuestión ya está en manos de la Justicia civil debido a que desde el lunes por la noche circula en las diferentes redes sociales a pesar de que Nara lo eliminó rápidamente de sus historias virtuales de Instagram. “El juez tiene que conocer este video que está viralizado. Es él quien debe decidir cuáles son las medidas. Y si efectivamente Wanda está cuidando de forma apropiada a sus hijas”, concluyó firme.