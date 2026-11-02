Andy Kusnetzoff se confesó tras las acusaciones sobre consumo de drogas

El tema surgió este lunes, cuando Nicolás Cajg le hizo un comentario sobre la repercusión que habían tenido sus videos en las plataformas digitales. Con humor, Andy respondió: "Yo te juro que a todos les digo: estoy tratando de bajar de perfil. Todavía no lo logro".

En medio de la charla, también se refirió a las consultas que había recibido Cande Molfese durante el fin de semana por las versiones que circulaban sobre él. Incluso le pidió disculpas por tener que salir a dar explicaciones. "Tuvimos una charla muy seria una vez y es la encargada de explicarle a la gente que yo no tomo cocaína ni nunca tomé. Y realmente no la está pasando bien", aseguró el periodista.