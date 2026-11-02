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Andy Kusnetzoff se confesó tras las acusaciones sobre consumo de drogas

El periodista rompió el silencio este lunes en Perros de la calle tras los fuertes rumores que comenzaron a circular en las redes sociales.

Andy Kusnetzoff rompió el silencio después de que se viralizaran imágenes suyas en PH: Podemos Hablar que despertaron especulaciones en las redes sociales. Los movimientos involuntarios de su mandíbula generaron comentarios sobre un supuesto consumo de drogas, por lo que el conductor decidió aclarar la situación durante su programa radial Perros de la calle.

El tema surgió este lunes, cuando Nicolás Cajg le hizo un comentario sobre la repercusión que habían tenido sus videos en las plataformas digitales. Con humor, Andy respondió: "Yo te juro que a todos les digo: estoy tratando de bajar de perfil. Todavía no lo logro".

En medio de la charla, también se refirió a las consultas que había recibido Cande Molfese durante el fin de semana por las versiones que circulaban sobre él. Incluso le pidió disculpas por tener que salir a dar explicaciones. "Tuvimos una charla muy seria una vez y es la encargada de explicarle a la gente que yo no tomo cocaína ni nunca tomé. Y realmente no la está pasando bien", aseguró el periodista.

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"Me pasé todo el fin de semana dando explicaciones. La gente me llama, me pregunta. Digo: 'No, chicos, Andrés no consume cocaína'", relató la actriz. El conductor de PH también quiso llevar tranquilidad a su familia y le dedicó unas palabras a su madre: "Mamá, quedate tranquila, nunca probé la cocaína".

Por otra parte, Kusnetzoff explicó el origen de los movimientos que llamaron la atención en las imágenes. "Tics tengo desde los 10 años", confesó el comunicador. Y detalló: "Son épocas. Hay meses y casi años en los que no tengo nada, pero en general tengo muchos".

Finalmente, reconoció que los movimientos en la mandíbula le generan una incomodidad particular por la exposición frente a las cámaras."Ahora realmente no me está ayudando que sea la mandíbula. Tuve mucho con el cuello", explicó Andy Kusnetzoff.

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