Andy Kusnetzoff rompió el silencio después de que se viralizaran imágenes suyas en PH: Podemos Hablar que despertaron especulaciones en las redes sociales. Los movimientos involuntarios de su mandíbula generaron comentarios sobre un supuesto consumo de drogas, por lo que el conductor decidió aclarar la situación durante su programa radial Perros de la calle.
Andy Kusnetzoff se confesó tras las acusaciones sobre consumo de drogas
El periodista rompió el silencio este lunes en Perros de la calle tras los fuertes rumores que comenzaron a circular en las redes sociales.