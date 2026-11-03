Otra vez Wanda Nara contra Mauro Icardi

“Mauro Icardi debe alimentos desde abril y Wanda Nara vuelve a pedir la prohibición de salida del país”, precisó la periodista.

El conflicto por el monto final de la cuota alimentaria entre las partes aún continúa sin resolverse y se había determinado una cifra provisoria a cumplir.

Ahora, ante un supuesto retraso en el cumplimiento de la misma desde abril, la conductora volvió a solicitar que el futbolista no pueda salir de la Argentina mientras aún sigue sin club después de finalizar su contrato con el Galatasaray de Turquía en el mes de junio.

Cabe recordar que antes de viajar al exterior con la China Suárez, el futbolista había solicitado un permiso al juez para poder salir del país, el cual fue aceptado.

Ahora Wanda Nara vuelve a plantarse ante el planteo de Icardi tras ver el posteo de Martín Migueles, pareja de la conductora, mostrando imágenes con sus hijas y retrucó con todo.