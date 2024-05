Y siguió dando más datos: "Hasta hace poco tuvieron este fuego sexual muy potente. Lo que no me aseguran es la etapa Flor Vigna (última novia del galán)".

Ahí, contó la reciente charla que tuvo con Siciliani sobre su relación con Castro: "Cuando le pregunto por Luciano me manda el emoticón de la carita con dos corazones. Y me pone: sería no me preguntes que no me gusta hablar de esos temas".

Ahí, Laura Ubfal contó que la actriz le confirmó el romance con su colega: "Están saliendo Griselda y Luciano, reconocido por Griselda. Le pregunté: ¿estás con él? Y tengo el sí confirmado".