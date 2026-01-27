Remedios para jubilados: cuotas y reintegros de hasta el 50%

FUENTE: Noticias Argentinas
La mayoría de los beneficios requieren el pago a través de billeteras virtuales (como MODO) o aplicaciones bancarias escaneando código QR. A continuación, el detalle entidad por entidad:
- Banco Nación (BNA):
- Beneficio: 10% de reintegro.
- Financiación: Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.
- Tope: $10.000 por usuario al mes.
- Jubilados: Los lunes tienen un esquema exclusivo del 10% de ahorro extra pagando con BNA+ MODO.
- Banco Supervielle:
- General: 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en farmacias adheridas (Tope: $8.000).
- Farmacias del Plata: Ofrece un 30% de reintegro y financiación en hasta 6 cuotas sin interés (Tope: $10.000).
- Promo agresiva: En farmacias seleccionadas que acepten MODO, el reintegro asciende al 50% (Tope: $6.000).
- BBVA:
- Beneficio: 10% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés.
- Tope: $10.000 por usuario al mes.
- Vigencia: Aplica todos los días.
- Banco Provincia (Cuenta DNI):
- Beneficio: 10% de ahorro los días miércoles y jueves.
- Diferencial: Según la entidad, es sin tope de reintegro, exclusivo para pagos con dinero en cuenta (débito) a través de la app.
- ICBC:
- Financiación: Focaliza su propuesta en las cuotas, ofreciendo hasta 3 pagos sin interés todos los días en cadenas como Farmacity, Get The Look y Simplicity.
- Banco Credicoop:
- Red Colón: 15% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés. (Tope: $15.000 por semana).
Un alivio ante el ajuste en salud
El despliegue de estas ofertas financieras responde a una realidad crítica. Testimonios relevados recientemente dan cuenta de que los jubilados deben desembolsar sumas cercanas a los $160.000 mensuales en farmacia, aun con cobertura de obras sociales.
La situación ha llevado a que muchos pacientes recorten la compra de antiartrósicos o flebotónicos, manteniendo únicamente la medicación para patologías severas como diabetes o hipertensión. En este contexto, la posibilidad de cuantificar el gasto farmacéutico se vuelve un recurso de "supervivencia" para la clase media y los sectores pasivos.