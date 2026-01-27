Remedios para jubilados: cuotas y reintegros de hasta el 50%

La mayoría de los beneficios requieren el pago a través de billeteras virtuales (como MODO) o aplicaciones bancarias escaneando código QR. A continuación, el detalle entidad por entidad:

Banco Nación (BNA): Beneficio: 10% de reintegro. Financiación: Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Tope: $10.000 por usuario al mes. Jubilados: Los lunes tienen un esquema exclusivo del 10% de ahorro extra pagando con BNA+ MODO.

Banco Supervielle: General: 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en farmacias adheridas (Tope: $8.000). Farmacias del Plata: Ofrece un 30% de reintegro y financiación en hasta 6 cuotas sin interés (Tope: $10.000). Promo agresiva: En farmacias seleccionadas que acepten MODO, el reintegro asciende al 50% (Tope: $6.000).

BBVA: Beneficio: 10% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés. Tope: $10.000 por usuario al mes. Vigencia: Aplica todos los días.

Banco Provincia (Cuenta DNI): Beneficio: 10% de ahorro los días miércoles y jueves. Diferencial: Según la entidad, es sin tope de reintegro, exclusivo para pagos con dinero en cuenta (débito) a través de la app.

ICBC: Financiación: Focaliza su propuesta en las cuotas, ofreciendo hasta 3 pagos sin interés todos los días en cadenas como Farmacity, Get The Look y Simplicity.

Banco Credicoop: Red Colón: 15% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés. (Tope: $15.000 por semana).



Un alivio ante el ajuste en salud

El despliegue de estas ofertas financieras responde a una realidad crítica. Testimonios relevados recientemente dan cuenta de que los jubilados deben desembolsar sumas cercanas a los $160.000 mensuales en farmacia, aun con cobertura de obras sociales.

La situación ha llevado a que muchos pacientes recorten la compra de antiartrósicos o flebotónicos, manteniendo únicamente la medicación para patologías severas como diabetes o hipertensión. En este contexto, la posibilidad de cuantificar el gasto farmacéutico se vuelve un recurso de "supervivencia" para la clase media y los sectores pasivos.