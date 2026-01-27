"
Remedios para jubilados: cuotas y reintegros de hasta el 50%

Ante la caída en el consumo de remedios, las entidades financieras activaron agresivas promociones para financiar gastos de farmacia.

En un escenario marcado por el fuerte aumento de los costos de salud y una preocupante merma en la compra de remedios—especialmente entre los adultos mayores—, las promociones bancarias se han convertido en una herramienta vital para que las familias puedan continuar con sus tratamientos médicos.

Ante los reportes que indican que muchos jubilados dejaron de adquirir fármacos "preventivos" o analgésicos para priorizar los de enfermedades crónicas, los bancos salieron a ofrecer financiación en cuotas sin interés y reintegros que llegan al 50%.

El mapa de las promociones bancarias

La mayoría de los beneficios requieren el pago a través de billeteras virtuales (como MODO) o aplicaciones bancarias escaneando código QR. A continuación, el detalle entidad por entidad:

  • Banco Nación (BNA):
    • Beneficio: 10% de reintegro.
    • Financiación: Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.
    • Tope: $10.000 por usuario al mes.
    • Jubilados: Los lunes tienen un esquema exclusivo del 10% de ahorro extra pagando con BNA+ MODO.
  • Banco Supervielle:
    • General: 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en farmacias adheridas (Tope: $8.000).
    • Farmacias del Plata: Ofrece un 30% de reintegro y financiación en hasta 6 cuotas sin interés (Tope: $10.000).
    • Promo agresiva: En farmacias seleccionadas que acepten MODO, el reintegro asciende al 50% (Tope: $6.000).
  • BBVA:
    • Beneficio: 10% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés.
    • Tope: $10.000 por usuario al mes.
    • Vigencia: Aplica todos los días.
  • Banco Provincia (Cuenta DNI):
    • Beneficio: 10% de ahorro los días miércoles y jueves.
    • Diferencial: Según la entidad, es sin tope de reintegro, exclusivo para pagos con dinero en cuenta (débito) a través de la app.
  • ICBC:
    • Financiación: Focaliza su propuesta en las cuotas, ofreciendo hasta 3 pagos sin interés todos los días en cadenas como Farmacity, Get The Look y Simplicity.
  • Banco Credicoop:
    • Red Colón: 15% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés. (Tope: $15.000 por semana).

Un alivio ante el ajuste en salud

El despliegue de estas ofertas financieras responde a una realidad crítica. Testimonios relevados recientemente dan cuenta de que los jubilados deben desembolsar sumas cercanas a los $160.000 mensuales en farmacia, aun con cobertura de obras sociales.

La situación ha llevado a que muchos pacientes recorten la compra de antiartrósicos o flebotónicos, manteniendo únicamente la medicación para patologías severas como diabetes o hipertensión. En este contexto, la posibilidad de cuantificar el gasto farmacéutico se vuelve un recurso de "supervivencia" para la clase media y los sectores pasivos.

FUENTE: Noticias Argentinas

