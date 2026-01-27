Afirman que el novio de Wanda Nara mandó a espiar a L-Gante

Fue allí cuando L-Gante respondió fiel a su estilo sin caretas ni medias tintas: “¿Viste? ¡Re loco! Al final, la mafia se termina armando”, si bien admitió no poder asegurarlo ciento por ciento. “No lo pude confirmar, pero sí es una actitud mafiosa y la cazamos”, deslizó.

“Si fuera así, qué mejor sería que hablar conmigo. Mi intención es, si hay comunicación, es comunicarme, no estorbar. Yo siempre respeto a las parejas y le deseo lo mejor”, agregó Elián acto seguido marcando así su forma de actuar mientras que admitió no saber a ciencia cierta si lo bajaron de esta edición de MasterChef Celebrity (Telefe) por los celos de Migueles.

Así las cosas, tras ello Martín Salwe compartió en pantalla los mensajes que Martín Migueles habría mantenido durante algunos días con una fan del cantante. Allí, se puede ver al empresario queriendo saber detalles de un supuesto encuentro de Wanda con L-Gante en Mar del Plata, justo en el momento más crítico de su relación con la mediática tras la filtración de sus chats con la ex Gran Hermano Claudia Ciardone.

Hasta el momento, el empresario optó por el silencio y no salió a dar explicaciones sobre los chats que circularon ni sobre el objetivo de la supuesta investigación. Mientras tanto, desde el círculo íntimo del cantante dejaron trascender que L-Gante quedó impactado por lo ocurrido y que expresó su sorpresa al tomar conocimiento de que estaba bajo la lupa de Migueles, un empresario con llegada a diversos ámbitos del mundo empresarial y político.

Quién es la mujer con la que L-Gante y Maxi López habrían engañado a Wanda Nara

Una situación tan insólita como explosiva se vivió en una de las transmisiones de Olga, el streaming que suele sorprender con cruces inesperados y momentos que rápidamente se viralizan. Esta vez, el combo fue digno de archivo: Maxi López formó parte del staff, L-Gante fue el invitado del día y, para completar el triángulo, Wanda Nara apareció en escena a través de una llamada telefónica que desató un ida y vuelta sin filtros con dos de sus ex en pleno vivo.

Todo arrancó de manera distendida, con comentarios livianos y bromas al aire. Fue la propia Wanda quien se refirió a la particular dupla que formaban Maxi y el cantante de cumbia 420. “La verdad es que se complementan bárbaro, porque son el agua y el aceite, así que quizás lo que no tiene uno tiene el otro”, lanzó la conductora de MasterChef Celebrity, marcando el tono relajado de la charla… al menos en ese momento.

Sin embargo, el clima cambió cuando Nati Jota decidió ir directo al hueso y le preguntó sin rodeos: “¿Estamos en presencia de tus exs favoritos?”. Lejos de esquivar el tema, Wanda respondió fiel a su estilo frontal y filoso: “¿De mis exs favoritos? Estás en presencia en que entre los dos me habrán cagado con media Argentina”. La frase cayó como una bomba en el estudio.

Rápido para despegarse de la acusación, Maxi López intervino de inmediato: “Yo no”. Pero Wanda no aflojó y redobló la apuesta con una declaración que dejó a todos boquiabiertos: “Es más… después que se queden hablando, porque creo que hasta compartieron una mina”.

La tensión fue en aumento cuando Wanda sumó más detalles, siempre con picardía: “Es morocha y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias”. La revelación despertó risas nerviosas, miradas cómplices y una evidente curiosidad en el piso.

Ante la insistencia de los presentes por saber de quién hablaba, la mediática dio una pista clave: “De una que empieza con N”. Fue entonces cuando Maxi López lanzó otra frase que no pasó desapercibida: “El muerto se asusta del degollado”, alimentando aún más el ida y vuelta cargado de ironía.

Lejos de terminar ahí, Nati Jota quiso profundizar y preguntó cómo había salido todo a la luz. Segura de sí misma, Wanda explicó sin vueltas: “Porque no saben mentir, se les nota en la cara. Después, la culpa”. Así, entre risas, pases de factura y comentarios filosos, el streaming sumó otro momento que rápidamente dio que hablar y volvió a poner a Wanda Nara en el centro de la escena mediática.