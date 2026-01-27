El Auditorio Juan Victoria entra en etapa de obras de modernización

El Auditorio Juan Victoria, inaugurado en 1970, ocupa una superficie total superior a los 25.000 metros cuadrados, con 6.880 metros cuadrados cubiertos. Alberga a la Escuela Superior de Música y cuenta con una sala de conciertos reconocida por su calidad acústica, con capacidad para 976 personas, además de foyers destinados a exposiciones y un anfiteatro al aire libre integrado a los jardines del predio.

La obra responde a la necesidad de actualizar sistemas que hoy resultan insuficientes frente al uso intensivo del complejo. En este sentido, se prevé la instalación de un nuevo sistema integral de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), que permitirá controlar temperatura, humedad y calidad del aire en la sala principal, los foyers y las aulas. Para sectores específicos como camarines y confitería, se incorporará tecnología VRV, que ofrece climatización independiente y mayor eficiencia energética.

De manera complementaria, se renovará el sistema de protección contra incendios, con un esquema que abarcará todo el predio y que incorporará detección temprana por aspiración de aire y extinción con dióxido de carbono en áreas sensibles, como la sala de conciertos, el sector del órgano y el depósito de instrumentos. Estas medidas buscan fortalecer los estándares de seguridad sin alterar la estructura original del edificio.

Preservación patrimonial y accesibilidad

El proyecto incluye la restauración integral de las butacas de la sala, la puesta en valor del piso de madera del escenario, el recambio de alfombras y la limpieza y reinstalación de cortinados de pana. Cada una de estas tareas será acompañada por pruebas acústicas para garantizar que las mejoras no modifiquen las condiciones sonoras que caracterizan al auditorio.

Además, se incorporará un ascensor y una rampa en el acceso este, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y facilitar el ingreso de personas con movilidad reducida. Todas las nuevas instalaciones se desarrollarán de forma soterrada en los jardines, en coordinación con la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, para resguardar la imagen y el diseño original del complejo.

Un compromiso con la cultura y el espacio público

La intervención también contempla trabajos en exteriores, cubiertas e interiores, que incluyen la ejecución de plateas de hormigón, canalizaciones, reparación de pisos, renovación de membranas en azoteas, limpieza de desagües pluviales y adecuaciones en carpinterías y cielorrasos del foyer. A esto se suma la actualización de las instalaciones eléctricas y de iluminación en áreas comunes, con criterios de eficiencia y seguridad.

Estas acciones se enmarcan en una política de inversión en infraestructura cultural que busca sostener la actividad artística, mejorar las condiciones de uso para la comunidad y garantizar la conservación de edificios históricos que forman parte de la identidad sanjuanina.

La nueva etapa de obras en el Auditorio Juan Victoria refleja una línea de gestión que prioriza la seguridad, la modernización tecnológica y la preservación del patrimonio, con una mirada puesta en el uso cotidiano de los espacios públicos. La intervención no solo apunta a mejorar la experiencia de quienes asisten a conciertos, exposiciones y actividades educativas, sino también a asegurar que este símbolo cultural de San Juan continúa activo, accesible y protegido para las próximas generaciones. En ese camino, la inversión en infraestructura se consolida como una herramienta para fortalecer la vida cultural y el vínculo entre la comunidad y sus espacios emblemáticos.