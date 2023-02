Con picos de 28 puntos, Alfa tuvo la primera parte de su debate

Cuando Santiago Del Moro le planteó por qué creía que había quedado fuera del juego en el que, siempre lo dijo, esperaba ser el último en irse de la casa, Alfa respondió: "Estoy acá porque es un juego y en un juego uno puede ganar o perder. Estoy acá por varias cosas que pasaron en las últimas semanas en la casa. Me di cuenta de algunas cosas que no me gustaron".

Alfa: "Me gustaría que gane Romina"

Luego, al analizar su propio comportamiento en el juego, Alfa afirmó: "Me equivoqué al haber enfrentado a Romina. Pero no soy de guardarme las cosas. No tengo nada personal en contra nadie. Es un juego y Romina jugó mejor".

Al final de la emisión, cuando el conductor le preguntó a quién imagina como ganador de esta edición de Gran Hermano, Alfa aseguró que no tiene idea de quién puede llegar a ser el vencedor. Pero sorprendió al revelar cuál es su deseo en ese tema: "Me gustaría que gane Romina", dijo.

Alfa: "No estoy enamorado de Camila"

Al tema sobre el que tantas vueltas se viene dando -su relación con Camila-, Alfa respondió de un modo contundente: "No estoy enamorado de Camila".

Cuando le pidieron que explicara la gran cercanía que tuvo con ella, una situación que muchos interpretaron como su intento de seducirla, Alfa contestó: "Cuando entraron Ariel y Camila, yo los recibí a ambos con la mejor. Pero vi que hubo un gran vacío hacia Camila. En la primera fiesta de los viernes en la que estuvo Camila, todos se fueron a cenar y la dejaron sola...".

"La heladera estaba vacía-siguió describiendo-. Se habían comido todo. Quedaba solo una hamburguesa de soja y se la preparé con un huevo. Cuando le llevo el plato a Camila, todos se levantan y se van".

Y tras describir ese comienzo de relación entre él y la joven de 21 años, relató: "Al otro día, se dieron cosas muy fraternales. Ella me contó cómo murió delante suyo su padre de 48 años. El número del padre de Camila era el 22 y el mío, también".