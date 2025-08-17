"
Cine Argentino: Pablo Echarri dijo que Guillermo Francella "se equivoca"

El actor expresó su desacuerdo sobre las declaraciones de su colega, quien dijo en un canal de streaming que prefiere no ver películas que "le den la espalda al público".

La polémica en el mundo del espectáculo argentino se encendió a partir de una declaración de Guillermo Francella en una entrevista con OLGA. El actor de Homo Argentum sostuvo: “Hay cine que es muy premiado pero le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va. Yo prefiero no ver esas películas”.

La frase no pasó desapercibida y rápidamente generó debate. En un reciente evento de prensa, Pablo Echarri fue consultado al respecto y se mostró crítico con su colega.

“Me alegro mucho de que la gente opine, se exprese y muestre su verdadero corazón. Eso siempre es mejor saberlo, porque yo siempre estuve en desventaja por hablar mientras otros ocultaban lo que pensaban", expresó en diálogo con Puro Show (eltrece).

Luego, apuntó directamente contra los dichos de Francella: “Me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, no comprende y lo minimiza. Pero la discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Se equivoca”.

Algo decepcionado por las palabras de su colega, el actor y marido de Nancy Dupláa agregó: “Mucho de lo que construyó, lo construyó en esa estructura. Me duele porque la opinión de él es importante“.

Finalmente, cerró con una reflexión: “Por suerte es una opinión y no milita. Si militara sería más complicado, nosotros buscamos caminos que nos hagan crecer y no que nos hagan más chiquitos”.

