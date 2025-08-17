Cine Argentino: Pablo Echarri dijo que Guillermo Francella "se equivoca"

Luego, apuntó directamente contra los dichos de Francella: “Me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, no comprende y lo minimiza. Pero la discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Se equivoca”.

Algo decepcionado por las palabras de su colega, el actor y marido de Nancy Dupláa agregó: “Mucho de lo que construyó, lo construyó en esa estructura. Me duele porque la opinión de él es importante“.

Finalmente, cerró con una reflexión: “Por suerte es una opinión y no milita. Si militara sería más complicado, nosotros buscamos caminos que nos hagan crecer y no que nos hagan más chiquitos”.