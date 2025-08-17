La polémica en el mundo del espectáculo argentino se encendió a partir de una declaración de Guillermo Francella en una entrevista con OLGA. El actor de Homo Argentum sostuvo: “Hay cine que es muy premiado pero le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va. Yo prefiero no ver esas películas”.
Cine Argentino: Pablo Echarri dijo que Guillermo Francella "se equivoca"
El actor expresó su desacuerdo sobre las declaraciones de su colega, quien dijo en un canal de streaming que prefiere no ver películas que "le den la espalda al público".