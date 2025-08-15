Críticas letales: destrozan a Homo Argentum, la nueva película de Guillermo Francella

francella

Lo cierto es que la producción audiovisual recibió duras críticas en las redes sociales y muchos usuarios mostraron su descontento: "Mi reseña de Homo Argentum: a Cohn y Duprat hay que sacarles la ciudadanía y condenarlos al exilio así tienen un motivo real y honesto para odiar al país".

Los directores hablaron sobre la película antes del estreno y comentaron que "es una película diseñada para las salas de cine, ya que se trata de una producción de gran presupuesto y de gran calidad técnica y artística. Por eso elegimos ir a los cines, queremos que la gente la pueda apreciar en toda su dimensión en las salas".

Además, expresaron: "Se trata de una película muy compleja de realizar en todos los sentidos: desde lo actoral, las caracterizaciones de los personajes y la enorme dificultad de producción y artística de filmar 16 universos distintos dentro de un mismo rodaje".