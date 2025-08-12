Darío Cvitanich vive un romance con una famosa tras su separación de Chechu Bonelli

En ese sentido, reveló que fue el círculo íntimo de la empresaria quien propició el encuentro con el exdelantero que ahora se dedica al periodismo deportivo. “Ella había apostado mucho a esto, sufrió un montón, y como las amigas la veían muy triste, le presentaron a este buen hombre que estaba ávido de salir, ‘matchearon’. Él fue a la casa de ella, conoció a la madre, a las hermanas, todavía no hay presentación de hijos”, afirmó Latorre.

Además, negó por completo que este vínculo haya empezado antes de que Cvitanich se separara de Bonelli y aseguró que esa ruptura no estuvo vinculada a una infidelidad. “El entorno dice que él la habría dejado porque se había ‘hinchado los huevos’. No hubo terceros en discordia”, lanzó.

Por otra parte, dieron a conocer que un famoso habría intentado acercarse Chechu en el último tiempo. El hombre en cuestión sería Martín Salwe, quien no tardó en desmentir la información y aseguró que se encuentra “solo y deprimido”.