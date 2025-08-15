El acuerdo entre Tini y De Paul antes de la boda

En tanto, después de filtrarse que la joven cantante ya eligió diseñadora para que cree su vestido de novia en la ciudad latina de Estados Unidos, dado que la boda sería para fin de este año, ahora se conoció que ambos tomaron la decisión de proteger sus respectivos patrimonios para evitar posibles futuros problemas, firmando un contrato prenupcial.

Así lo informó el periodista Gustavo Mendez en La posta del espectáculo, el ciclo de stream de la TV Pública: "Un contrato prenupcial entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se está desarrollando en estos momentos en Estados Unidos, específicamente en Miami, donde ellos están radicados". Al tiempo que Naiara Vecchio sumó: "Están hablando, a través de sus abogados para hacerlo antes de su casamiento porque hay fortunas de ambos lados que quieren ser cuidadas".

Fue allí que Vecchio explicó que en Europa existen cláusulas muy costosas en los procesos de divorcio, en los casos de infidelidad o ocultamiento de información, entre otras situaciones que ocasionen una ruptura. Asimismo, reveló: "A mi me dicen que la fortuna de Tini sería un 10 o 15 por ciento de la de Rodrigo De Paul".

Vale señalar que además de proteger sus respectivos patrimonios, De Paul ya es padre de dos hijos fruto de su relación con Camila Homs, así como también tiene sus propias inversiones. "Él tiene su marca también. [...] Es un chico que, además de su carrera como futbolista, tiene acciones como empresario", repasaron los periodistas, al tiempo que concluyeron: "Para que queden las cosas claras, los abogados asesoran a ambas partes para que sea una boda totalmente armoniosa".