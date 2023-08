Centurión apareció con cerveza en mano y cigarro

Centurión siempre se manifestó hincha del equipo Xeneize, donde jugó en la temporada 2016/2017 y también fue campeón de Primera División. Fue quizás su mejor momento y volvió al Genoa de Italia, donde ya había estado en el ejercicio 2013/2014 y en su segunda etapa apenas jugó tres partidos.

Pero también fue noticia por su ex novia, Jenifer Lauría, quien confirmó la separación y respondió preguntas en algunas historias de Instagram. Hace unos unos meses, la pareja se había mudado a Canning con el objetivo de iniciar una nueva etapa junto a su hija, Emma, nacida en 2021. Aunque esa mudanza no prosperó en la relación.

“¿Cómo llevas el tema de la separación? Espero que no te afecte”, le preguntó un seguidor a Lauría y ella reveló: “Yo tomé la decisión que venía pensando hace tiempo, entonces no me afectó. Estoy tranquila y muy bien así”.

Jenifer informó que nunca dejó de su profesión en la que se desempañe como diseñadora de ropa. “Trabajo hace 12 años y nunca dejé de hacerlo. Solo en el embarazo, que me tomé la licencia correspondiente, pero luego volvió. ¡No vivo del aire y nadie me mantiene!”, sentenció.

Lauría y Centurión comenzaron su vínculo hace algunos años, después de que el punta pudo dejar a empezado una relación después de que el futbolista superara el fallecimiento de Melody Pasini, quien había sido su pareja por más de cuatro años y falleció en 2020 tras sufrir un paro cardíaco en el momento que conducía su coche.

Desde su salida de Boca Juniors la carrera de Centurión estuvo en caída libre y pese un resurgimiento que se esperó cuando Vélez compró su pase, salvo algunos destellos de su técnica, sus 62 partidos, 8 goles y 6 asistencias, no alcanzaron para recuperarse.

Luego hubo expectativas en su llegada a San Lorenzo en 2022, siendo el tercer equipo grande en el que usó el dorsal número diez. Pero otra vez su falta de conducta hicieron que el entrenador Rubén Darío Insua lo separe del plantel.