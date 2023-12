Celeste Cid se expresó en las redes luego de su separación

Así las cosas, la actriz y el baterista de Catupecu Machu no sólo dejaron de seguirse en Instagram, sino que también eliminaron todos los románticos posteos conjuntos donde hasta habían mostrado su compromiso a la luz de la luna durante el invierno, entre otros.

En tanto, en las últimas horas Celeste compartió un fragmento de la canción Awch, de Ángela Torres, que habla de un gran desilusión sentimental. “Antes que te vayas, baby, mírame a la cara. Me has macumbeado el corazón. Me dejaste sola y ahora estoy obsesionada. Manchaste todo con traición”, se escucha en una Instagram Storie.