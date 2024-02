Celeste Cid perdió a su padre y usó las redes para dejar un tierno mensaje

“Que vueles muy alto, papi. Seguro ya andes charlando con todo el mundo por ahí... ayudando a quien necesite, y a quien no también”, comenzó diciendo la actriz. Luego, agregó unas profundas palabras. “Nos faltaron algunos abrazos... pero tuviste otras maneras de llegar y de dejarnos lo importante: la vida dura un ratito, y si no hay amor no hay nada. El amor como punto de contacto más íntimo, más escondido, más vulnerable. No hay más que eso, cada vez que te extrañe te voy a buscar ahí”, concluyó junto al carrete de imágenes que la mostraron a ella de pequeña en brazos de su papá, con un caballo al lado, y en otras fotos en las que registró un momento de la internación de su padre, con su manos entrelazadas desde la cama del sanatorio. Al final, a modo de despedida, la actriz compartió un paisaje de un atardecer en el mar, con las olas calmas que llegan sobre la arena húmeda.

De inmediato, la publicación se llenó de likes y de palabras de apoyo. Entre ellos, el que más se destaca es el de su exnovio y padre de su hijo André, Emmanuel Horvilleur, quien le dejó dos emojis, de un corazón y de una estrella. También las actrices Agustina Cherri, Natalia Oreiro, Marcela Kloosterboer, Nancy Dupláa, entre otras, le dejaron palabras de aliento. Por su parte, Pampita Ardohain le puso un emoji de un corazón negro y Georgina Barbarossa le demostró su compañía con la frase “abrazo del alma mi amor”. Nahuel Mutti, Jazmín Stuart, Miriam Lanzoni, Inés Estévez, Manuela Pal, Brenda Gandini le acercaron también sus mensajes de afecto ante el duro momento que le toca atravesar.