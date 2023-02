Carmen Barbieri se refirió a la separación de Fede Bal

“Estoy muy triste porque se rompió una pareja hermosa en la que yo apostaba”, dijo la diva argentina a corazón abierto y agregó: “No estoy de ningún lado”.

- ¿Cómo estás con todo esto que pasó con Fede?

- Estoy triste, pero es la vida y esto también pasará.

- ¿Cómo te tomaste el trato que tuvieron con Estefi (Berardi)?

- También me pone triste. Uno es dueño de decir la verdad o no decir nada, uno es dueño de contar lo que quiere contar, no hay que castigar por eso a la persona. Sea cierto o no, si salió o no, cada uno es dueño de callar o de hablar. Pero tampoco el maltrato, y no porque sea una mujer, para nadie. No estoy de ningún lado, estoy tratando de ser neutral, yo estoy en contra de la infidelidad. Yo me separé del papá de Fede, hacía 26 años que estábamos juntos y perdí mucho, perdí mi familia. No estoy defendiendo a mi hijo, para nada, pero estoy muy triste porque se rompió una pareja hermosa en la que yo apostaba. Los veía bien. No viví la intimidad de la pareja ni pregunto si no me cuentan, esto algo que habría que preguntárselo a los protagonistas, no a mí.

- Vos dijiste que hablaste con Fede, ¿cómo lo notaste?

- Son cosas privadas, desde el primer día que hablo con Fede de estos temas, son charlas de madre e hijo muy privadas que no voy a contar nunca.