Lo cierto es que desde Implacables (El Nueve), el programa que conduce Susana Roccasalvo, deslizaron esta teoría debido a la falta de imágenes de la unión civil de la pareja, así como también remarcaron la ausencia de personal religioso en la estancia donde se llevó a cabo el festejo.

Así, desde LAM (América TV) Ángel de Brito se refirió picante a "las primicias que dan" del programa de Roccasalvo. “Dijeron que no se habían casado Coti y Cande”, frente a la rotunda desmentida de Yanina Latorre y Marcela Feudale que estuvieron presentes en la ceremonia y vieron a la jueza de paz que los casó. Así como explicaron que no hubo boda religiosa, dado que Coti Sorokin se casó por iglesia en su matrimonio anterior, por lo que ahora ya no era posible.