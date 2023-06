Camila Homs se arrepiente de una actitud que tuvo contra Tini

La madre de Francesca y Bautista estuvo en el ciclo La Tarde del Nueve y reconoció que se arrepintió de hacer esos gestos en público contra Tini.

“Bueno, esa noche de Punta de la que hablábamos, la verdad es que me recontra arrepentí porque se hizo muy público y como que no fue una buena imagen”, dijo Camila Homs.

“Yo no soy así. Era año nuevo, como que no me importó nada porque estaba en una. Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría”, agregó sincera.

Y cerró: “No me suelo arrepentir de las cosas que hago. Sí, uno puede cometer error y no arrepentirse, pero eso es algo de lo que sí me arrepiento. Cuando vi los videos me dio mucha vergüenza”.