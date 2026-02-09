Cronograma escolar: fechas de evaluación e inicio de actividad

El Ministerio de Educación recuerda a la comunidad educativa las fechas establecidas para la organización institucional previa al inicio del ciclo lectivo 2026. El cronograma contempla instancias administrativas, evaluaciones, matriculación y actividades de planificación en todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.

Según lo dispuesto, el ciclo lectivo 2026 comenzará el lunes 2 de marzo para Educación Inicial y Primaria, mientras que en Educación Secundaria, en todas sus modalidades, el inicio será el miércoles 4 de marzo. En el caso de Educación Superior y Educación No Formal, las fechas de inicio son posteriores.