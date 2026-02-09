Cronograma escolar: fechas de evaluación e inicio de actividad

A continuación, el detalle por nivel y modalidad:
-Educación Inicial (gestión estatal y privada)
13 al 25 de febrero: reuniones, presentaciones y actividades institucionales de planificación.
26 y 27 de febrero: reubicación de estudiantes y ratificación de inscripciones.
2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.
-Educación Primaria
Modalidad Jóvenes y Adultos (PROPAA) (gestión estatal y privada)
13 al 19 de febrero: reuniones institucionales y planificación. Inscripción a evaluaciones libres.
20 y 23 de febrero: toma de evaluaciones libres.
23 al 25 de febrero: evaluación de estudiantes regulares.
26 y 27 de febrero: reubicación y ratificación de inscripciones.
2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.
-Educación Secundaria Orientada y Artística
Modalidad Jóvenes y Adultos (CENS), Educación Media y Formación Profesional
13 al 19 de febrero: actividades institucionales de planificación.
19 y 20 de febrero: evaluación de espacios curriculares pendientes (estudiantes libres).
23 al 27 de febrero: evaluación ante comisión para estudiantes regulares.
2 y 3 de marzo: matriculación definitiva.
4 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.
11 al 13 de marzo: reubicación de estudiantes sin escuela asignada o por cambio de domicilio.
-Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional (Secundaria Técnica y Agrotécnica – gestión estatal y privada)
Incluye: Misiones Monotécnicas, Misión de Cultura Rural y Doméstica, Centros de Formación Profesional y Capacitación Laboral.
13 al 19 de febrero: reuniones institucionales y planificación.
19 y 20 de febrero: evaluación de espacios curriculares pendientes (incluye equivalencias y Plan FinEsTec).
23 al 27 de febrero: evaluación de estudiantes regulares (instancia febrero).
2 y 3 de marzo: matriculación definitiva.
4 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.
11 al 13 de marzo: reubicación de estudiantes.
-Educación Superior (gestión estatal y privada)
13 al 27 de febrero: actividades institucionales, consultas e inscripciones a exámenes (1° llamado).
2 al 27 de marzo: recepción de solicitudes de equivalencias.
2 al 6 de marzo: exámenes ordinarios (1° llamado).
2 al 31 de marzo: curso introductorio de ingreso y/o nivelación.
9 al 12 de marzo: inscripción a exámenes (2° llamado).
16 al 20 de marzo: exámenes ordinarios (2° llamado).
23 al 31 de marzo: inscripción y matriculación al ciclo lectivo.
6 de abril: inicio del ciclo lectivo 2026.
-Educación Especial (gestión estatal y privada)
13 al 25 de febrero: actividades institucionales y planificación.
26 y 27 de febrero: ratificación de inscripciones.
2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.
-Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios
13 al 27 de febrero: reuniones institucionales y capacitación.
2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.
-Educación No Formal (gestión privada)
13 al 20 de febrero: actividades institucionales de planificación.
23 al 27 de febrero: inscripciones para el ciclo lectivo 2026.
9 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.