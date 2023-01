Brancatelli habló en medio de su internación

Tras comenzar un tratamiento con morfina y tratar de evitar la operación, Diego Brancatelli se sacó fotos en plena internación y contó cómo se siente tras el susto: “Sorteando palitos en la rueda, sin embargo yo sigo”, expresó.

Y el periodista de 46 además contó que tiene: “Tres hernias de disco. Una que me está afectando fuerte. Internado. Con morfina”. Y amplió: “Gracias a todos y a todas por tantos mensajes lindos, a ponerle garra”.

Sobre los síntomas fuertes que sintió, Diego Brancatelli comentó: “Llegué llorando del dolor (literal) no podía parar de llorar. Me trataron de 1000. Pero lo único que me calmó fue la morfina. Pedí varios rescates. Y quedé bajo control”.

“Ahora intentando ver cómo salgo de esta. Una opción es encontrar la medicación que me permita vivir sin dolor. Otra es un bloqueo. Y último: operación”, cerró.