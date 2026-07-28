Una de las hijas de Wanda contó como se encuentra en medio del problema con sus pasaportes

El problema surgió cuando, para poder gestionar nuevamente los pasaportes de Francesca e Isabella, era necesaria la autorización de Mauro Icardi, padre de las niñas. Según trascendió desde el entorno de la mediática, el futbolista se habría negado a brindar el permiso correspondiente, mientras continúa adelante con el proceso de restitución internacional para recuperar la tenencia de sus hijas.

En medio de esta situación, Icardi viajó a Milán acompañado por China Suárez, su pareja, y el enfrentamiento volvió a quedar en el centro de la escena. Entre publicaciones en redes sociales, desmentidas y acusaciones de ambos lados, surgió un dato que generó impacto: la propia Francesca habría contado cómo atraviesa este momento junto a su hermana.

La información fue revelada por Pepe Ochoa en LAM (América TV), quien aseguró que tuvo contacto con la adolescente. “Quería preguntarle a Wanda que siente, me atendió la hija más grande, Francesca, me contó que no están bien. Le pregunté si tiene ganas de volver a la Argentina y me dijo que sí”, relató el panelista.

Según explicó Ochoa, las niñas continúan en Italia porque Wanda Nara no tendría intenciones de regresar al país sin ellas y, para que puedan viajar, necesitan contar con la documentación correspondiente. Desde el lado de la empresaria sostienen que Mauro Icardi no estaría dispuesto a firmar los permisos necesarios.

En las últimas horas, Wanda también realizó un fuerte descargo en redes sociales y expuso una supuesta conversación con el futbolista. “Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren de la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver”, escribió.

Además, Pepe Ochoa señaló que Francesca le habría manifestado que su padre está al tanto de lo que ocurre, pero que igualmente no habría modificado su postura. “Pregunté si habla con el papá y me dice que Mauro está enterado de todo”, contó el periodista.

Finalmente, el integrante de LAM reveló una frase que reflejaría la angustia de la hija mayor de la pareja: “Me quiero volver el viernes a mi país porque arranco el colegio”, habría expresado la menor.