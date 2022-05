Baby Etchecopar se refirió a su pelea con Cristina Pérez

Etchecopar usó esa expresión para señalar que, al parecer, esa es una "bajada" dentro de las filas de La Cámpora, la agrupación que lidera el hijo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Enseguida, Cristina Pérez cuestionó a su colega: “Es re delicado lo que estás diciendo. Estás entrando en un terreno tan personal, puede ser ofensivo y difamatorio, no sé quién lo dijo”.

“¿Por qué no ejercés el periodismo e investigás?”, le retrucó Baby. “No es mi tema”, le contestó la conductora de Telefe Noticias. “¿Sabés lo que me jode de los cruces con vos? Porque no sos buena compañera. Cuando uno te pregunta por qué no ejercés el periodismo, te cagas toda y empezás a recoger el hilo. No es la primera vez”, sentenció el periodista.

Baby Etchecopar habló tras su pelea con Cristina Pérez

En una nota con Intrusos (América TV), Baby Etchecopar se refirió al cruce que protagonizó con Cristina Pérez en Radio Rivadavia.

El conductor le bajó el tono al entredicho y elogió a su colega. "No fue para tanto. He pasado por peores momentos en la vida. Está todo bien. Ella es una gran periodista", sostuvo.

De todos modos, Baby explicó qué fue lo que le generó tanto enfado. "Lo que ocurre es que ya van tres veces me dice al aire 'qué terrible lo que estás diciendo'. ¿Qué tiene de terrible? Yo estoy acostumbrado a ir de frente. No creo que sea terrible. Es periodismo. Hay un tema, analicémoslo", expresó.

"Estábamos hablando de un tema y me decís 'yo de la cama no hablo'. ¿Qué cama? Nadie habló de ninguna cama. Estamos hablando que falta guita en Quilmes", añadió.

Baby reveló que, tras la discusión al aire, tuvo una breve charla con su colega en los pasillos de Rivadavia. "Después nos dimos un beso. Le dije 'disculpame, pero odio que pongan en mi boca cosas que no digo. De lo que digo, me hago cargo de todo", detalló.

Por último, el conductor manifestó que seguirá haciendo el pase con Cristina Pérez, como ocurre todas las mañanas.