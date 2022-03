Así se despidió Florencia Peña de Flor de su programa de tv

Al tiempo que agregó firme "Y esta decisión de este programa, es una decisión que tomé porque yo siento que cuando yo tengo algo para dar me quedo, y cuando ya siento que lo que tenía para dar lo di y no hay más, necesito irme porque es algo físico que me pasa, no lo puedo evitar... necesito moverme de ahí".

Además, Florencia Peña aseguró en los minutos finales del magazine de Telefe "Yo fui muy feliz haciendo este programa y además aprendí mucho. Yo llegué siendo una actriz que podía conducir, y yo siento que me voy conductora".

Cuál es el futuro televisivo de Florencia Peña

Pero como habitualmente se dice que cuando se cierra una puerta siempre se abre otra, lo cierto es que Florencia Peña no se quedará sin pantalla durante este 2022.

La realidad es que la actriz y conductora pronto desembarcará en la pantalla de América TV, para ponerse al frente de un programa nocturno al termino de LAM.

Así lo confirmó Ángel de Brito esta mañana desde su cuenta de Twitter saludando a su futura vecina televisiva. "Hoy se despide Florencia Peña de Telefe. En un mes será vecina de #LAM y debutará en América TV con su programa nocturno" posteó el conductor de LAM junto a una foto de ambos abrazados, de la época en que compartieron el jurado del Bailando por un sueño.