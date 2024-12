Arrancó una nueva edición de Gran Hermano

La tercera participante en presentarse fue Lourdes Ciccarone, de Mar del Plata. Luego, ingresó Luca Figurelli y expresó en su presentación que su sueño es "ser jugador profesional". "Soy de Berazategui. Soy chamuyero, tímido pero después entro en confianza", agregó.

Instantes después, entró Sandra Priore. "Yo no entro a la casa a levantarme a nadie, pero nadie sabe lo que puede pasar. Mi vida es la pesca. Para mi navegar significa libertad", aseguró la quinta participante.

Más adelante, ingresó Carlos Tocco. El nuevo jugador es de Ituzaingó, tiene boliches en zona oeste y fue futbolista profesional en Chacarita y entrenador de fútbol. Después, se presentó Candela Campos que es de La Matanza y es estudiante de personal trainer.

El octavo participante que ingresó al reality fue Sebastián Bello. El joven, que es de Mendoza, reveló en su presentación que tiene "problemas de hipoacusia leve. Uso audífonos intracanales".

A su vez, entró Martina Pereyra, quien es oriunda de La Plata y trabaja como modelo y contadora. "Odio limpiar", advirtió en su presentación. También ingresó Giuliano Vaschetto, de Santa Fe. "Soy vendedor y te puedo vender lo que sea. Lo más me gusta es la plata", admitió.

Después se presentó la tucumana Petrona Jerez, de 53 años. La participante es peluquera, depiladora, cocinera y enfermera. Otro participante que ingresó al juego fue Santiago Alcorta. El joven es de Uruguay y tiene 28 años. "Me gusta gustar", afirmó el jugador que dijo que sufrió bullying por "ser fachero".

También entró Chiara Mancuso, que es de Ezeiza y vive en un barrio privado. Es hija del exfutbolista de la Selección Argentina, Alejandro Mancuso. "Por desgracia me encantan los jugadores de fútbol. No duro mucho de novia. Necesito cambiar, soy muy fogosa. Los hombres no pueden seguirme el ritmo sexual. Soy muy fogosa", confesó en su presentación.

Luego, hizo su ingreso el cordobés Ulises Apóstolo que es licenciado en ciencias políticas y trabaja como asesor de un funcionario político. La siguiente participante que entró fue Delfina De Lellis y aseguró: "Vengo a demostrar que las modelos no solo somos una cara bonita. Me ven linda y me tachan de tonta y no es así".

Luciana Martínez ingresó después y comenzó presentándose como Jorge Barrionuevo. Instantes después contó que "hace 10 años a escondidas soy Luciana Martínez. Ahora quiero que me conozcan como Luciana".

Juan Pablo de Vigili fue otro de los participantes que se sumó al reality. Es de Corrientes y trabaja como arquitecto. "Soy emprendedor nato. Soy buena onda siempre", resaltó en su presentación.

También se presentó Andrea Lázaro. Ella es del barrio porteño de San Cristobal y trabaja como profesora en un gimnasio. "Entro a Gran Hermano para conocer a alguien", confesó la mujer.

Luego, ingresó Brian Ezequiel Alberto. Es vendedor ambulante y trabaja en la línea San Martín de trenes. "Soy muy jodón, muy cargoso, muy plaga. Voy a volver loco a todo el mundo. Soy el mejor producto", admitió divertido el participante.

También entró Jenifer Lauría, quien trabaja como administrativa en la federación de Camioneros. "Trabajo para los Moyano. Hace casi diez años que trabajo con ellos. Los conozco a todos y buena onda", relató la joven.

Otro de los participantes que ingresó fue el peruano Renato Rossini. El modelo e influencer es hijo de un reconocido actor de ese país, Guillermo Rossini.

Sofía 'Sopa' Buscio, otra de las flamantes jugadoras, es del barrio porteño de Villa Urquiza. "Me siento muy segura de mí misma y puedo leer muy bien a las personas. Generalmente soy la diversión y le pongo mucha onda a donde esté y con quien esté", destacó en su presentación.

Por otro lado, ingresó la jujeña Luz Tito. En su presentación contó que trabajó en el exterior y se enamoró de un español en Irlanda. "Tengo una relación abierta. Dentro de la casa podría conocer a alguien", afirmó.

El último jugador en entrar a la casa más famosa del país fue Ezequiel Ois. El joven, de Ramos Mejía, es profesor de tenis y su sueño es dedicarse a la música.