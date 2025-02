Así, en el audio de apenas 18 segundos, se la oye a la China Suárez decirle a Wanda Nara en señal de apoyo de mujer a mujer: "A mí lo que me haya dicho o me haya dejado de decir, imagínate que a mí me chupa un huevo ya. Y no pienso nada. No me importa. Hablé con vos porque me lo pediste, porque sos mujer y porque me parece que es lo mínimo que te merecés".

Vale recordar que desde el comienzo del Wandagate, la angelita es quien sigue el día a día del escándalo con datos precisos y de primera mano.