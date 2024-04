Andrea Rincón se separó de su novio: los motivos

"No voy a contar los pormenores ni absolutamente nada de la intimidad para respetar a la persona, pero bueno, le puse todo hasta el final y no...”, remarcó.

Por último, la ex GH mencionó que la ruptura la llevaron a hacer un trabajo de introspección. "Y creo que también me merezco una posibilidad de poder volver. Y viste que las mujeres van haciendo el duelo durante la relación. Tuve un año muy difícil con respecto a esta relación y con respecto a varias cosas que me sucedieron con muchos afectos que me hicieron aprender muchas cosas que también tenían que ver con cosas que no tenían resueltas en mi vida”, finalizó.

La íntima confesión de Andrea Rincón para cumplir el sueño de ser mamá: "Era algo pendiente"

En una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece), la actriz Andrea Rincón abrió su corazón y reveló que congeló óvulos para poder cumplir el sueño de convertirse en madre.

“¿Congelaste óvulos?”, quiso saber el cronista del ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. "Ayer", precisó la morocha y sumó: "Siempre quise ser mamá y el tiempo pasa, pero no encuentro el momento… No quiero ser mamá ya. Era algo que tenía pendiente hace años".

“Nunca en la vida busqué un bebé y nunca en la vida quedé embarazada, entonces, dar este paso era como decir bueno, también saber si iba a ser madre. Era una adrenalina, me llenaba de nervios y me decidí a hacerlo una vez por todas, así que todas las noticias fueron buenas”, siguió.

Rincón mencionó que -tal vez- pueda cumplir el deseo de ser madre de manera natural, pero quiere contar con la alternativa de fertilización in vitro en caso de querer tener otro hijo cuando sea más grande. “Si el día de mañana quiero, lo tengo que buscar de una manera natural, pero por ahí quiero más de uno, por las dudas dije ‘me guardo algo, me guardo óvulos’”.

Hace algunos años, la ex Gran Hermano hablaba sobre esta gran anhelo. "Me gustaría ser madre. Desde que tengo quince años fantaseo con eso. Todavía no encontré un hombre que me cautive y con el que haya querido tener familia. No tengo dudas de que podría tener un hijo de probeta, por eso tengo esa tranquilidad y no manoteo a cualquier tipo para tener un bebé", decía en una nota con revista Caras.