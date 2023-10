Andrea Rincón furiosa con Belén Francese

"Para mi fue llanto, no la pasé bien desde mi punto de vista. Además estaba muy contenta antes de ir con el look, después de mucho tiempo me sentía bien como mujer", comenzó la actriz en declaraciones al ciclo A la Barbarossa.

"Preferí no pasar al punto de encuentro y pasó Belén. Pensé que iba a contar algo sobre ella la verdad. Yo nunca trabajé con ella, jamás. Nos vimos si varias veces pero no nos conocemos y no somos amigas", comentó.

Sobre el episodio puntual que contó Francese y la indignó, Rincón explicó: "Belén estaba arriba con un chico que era bailarín del Bailando. Me acuerdo de la fiesta pero ella cuando el chico se va estaba triste porque el pibe la había dejado. Es imposible que haya dicho que le haya querido dar un beso, no pasó".

Y añadió: "Fiestas así viví muchísimas en mi vida. Ella quiso generar este debate, la verdad no lo vi venir porque no pasó lo que dijo. Hubo consumo en esa fiesta, nos la pegamos todos".

"Yo estuve con mujeres, a mi no me molesta decirlo, pero con ella no. En esa fiesta estaba consumiendo pero eso que dijo no es verdad. Le dije una vez que no fue así y siguió, y fueron diez veces que dijo eso", argumentó.

"No pensé que iba a inventar esto, diez veces dije que eso no pasó, todo el mundo vino y me dijo que es una desubicada. Estaba buscando esto, sabia que al otro día iba a salir en todos los portales. ¿Por qué me tengo que bancar esto? Yo no tengo nada que ver, contá tu anécdota", siguió Andrea Rincón.

"Yo no tolero la mentira, me mandé un montón de cagadas en mi vida pero me hago cargo. Es tremendo lo que dijo, no voy a permitir que se me ensucie, yo no soy esa clase de persona. Espero que no editen tanto el programa para que vean cómo ella buscó esto, es lo que quiso hacer", finalizó indignada.