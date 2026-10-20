Maru Botana respondió las críticas por cómo prueba la comida en MasterChef Celebrity

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Frente al cuestionamiento de los espectadores sobre sus porciones al momento de la evaluación, Botana explicó su particular forma de probar los platos: "Yo como muy poquito, como un pajarito. No necesito comer tanto", declaró relajada ante las cámaras.

En ese mismo sentido, la pastelera hizo valer sus décadas de experiencia en el rubro gastronómico para respaldar su criterio al juzgar los platos sin necesidad de ingerir porciones grandes: "Hace más de 30 años que cocino, sé cuándo las cosas están ricas, bien o mal", sostuvo.

Su experiencia en MasterChef Celebrity y Junior

Durante la entrevista, la jurado también expresó su entusiasmo por formar parte del programa. Destacó la buena química de trabajo con el elenco y se refirió a la dinámica con los participantes más jóvenes en la versión infantil: afirmó estar "supercontenta" con el equipo y el formato, destacando la calidez del grupo de trabajo y sus compañeros.

También, explicó que la edición infantil -de la cual también forma parte- se vive "de otra manera, mucho más relajada", donde lo primordial es el juego."Nos maravilla lo que están haciendo, la garra que le ponen, lo amorosos que son", comentó.

Ante la mención de episodios de acoso virtual contra participantes del programa, lamentó la situación y remarcó la importancia de resguardar el espacio: "Lo sentimos un montón, no estamos preparados para estas cosas. La idea es que sea un juego y que todos lo tomemos como tal", concluyó.