"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Ortega

Emanuel Ortega habló de su separación de Julieta Prandi

"Cuando uno no elegir estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es feo que te lleven ahí. Verte en un barro que no elegiste", manifestó.

Emanuel Ortega rompió el silencio sobre su separación de Julieta Prandi y se mostró visiblemente triste al referirse al inesperado final de la relación, que llegó apenas 27 días después de su casamiento. En medio del revuelo mediático que generó la ruptura, el cantante dejó en claro su incomodidad por quedar expuesto públicamente en un momento tan delicado de su vida personal.

Al ser consultado en SQP (América TV) sobre cómo atraviesa esta situación, reconoció que no se siente cómodo con la exposición que tomó el conflicto a partir del comunicado de su ex. "Cuando uno no elegir estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es feo que te lleven ahí. Verte en un barro que no elegiste", manifestó.

Por otro lado, el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar también se refirió a las repercusiones que tuvieron las declaraciones de personas de su entorno familiar en los últimos días. En ese sentido, aclaró que no hubo una postura coordinada entre sus seres queridos, sino que cada uno se expresó desde su lugar.

Te puede interesar...

"Nadie salió a hablar. Tengo una familia grande, somos muchos, y cada uno tiene su vida. En sus tareas diarias, creo que agarraron a un par y le preguntaron", explicó el músico, en referencia a las consultas que recibieron algunos integrantes del clan Ortega.

Temas

Te puede interesar