Emanuel Ortega rompió el silencio sobre su separación de Julieta Prandi y se mostró visiblemente triste al referirse al inesperado final de la relación, que llegó apenas 27 días después de su casamiento. En medio del revuelo mediático que generó la ruptura, el cantante dejó en claro su incomodidad por quedar expuesto públicamente en un momento tan delicado de su vida personal.
Emanuel Ortega habló de su separación de Julieta Prandi
"Cuando uno no elegir estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es feo que te lleven ahí. Verte en un barro que no elegiste", manifestó.