Emanuel Ortega habló de su separación de Julieta Prandi

Al ser consultado en SQP (América TV) sobre cómo atraviesa esta situación, reconoció que no se siente cómodo con la exposición que tomó el conflicto a partir del comunicado de su ex. "Cuando uno no elegir estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es feo que te lleven ahí. Verte en un barro que no elegiste", manifestó.

Por otro lado, el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar también se refirió a las repercusiones que tuvieron las declaraciones de personas de su entorno familiar en los últimos días. En ese sentido, aclaró que no hubo una postura coordinada entre sus seres queridos, sino que cada uno se expresó desde su lugar.