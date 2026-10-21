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El dolor de Susana Giménez por la muerte de Antonio Grimau: "Te vamos a extrañar"

La diva se despidió del actor con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Compartieron escenario en Piel de Judas y trabajaron juntos en la película La Mary, en 1974.

La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo argentino. Entre los mensajes de despedida se destacó el de Susana Giménez, quien recordó al actor con unas sentidas palabras y una imagen de ambos sobre el escenario.

“Mi querido Antonio, qué horrible fue enterarme de tu partida esta mañana. Te recordaré siempre como un actor brillante, súper profesional, jamás un problema, siempre una sonrisa cariñosa. Te vamos a extrañar, querido amigo. Descansa en paz”, escribió la conductora en una historia de Instagram.

Junto al mensaje, Susana compartió una fotografía de una función teatral en la que se la ve junto a Grimau y otros integrantes del elenco. La publicación reflejó el cariño y la admiración que sentía por el intérprete, con quien compartió distintas etapas de su carrera.

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De qué murió Antonio Grimau

Antonio Grimau murió el 20 de octubre de 2026, a los 82 años. El actor, cuyo nombre real era Antonio Rebolini, tenía más de seis décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión.

El artista padecía una enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), una afección que compromete el tejido pulmonar y que puede dificultar la respiración. Su cuadro respiratorio había motivado su hospitalización

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