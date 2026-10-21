La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo argentino. Entre los mensajes de despedida se destacó el de Susana Giménez, quien recordó al actor con unas sentidas palabras y una imagen de ambos sobre el escenario.
El dolor de Susana Giménez por la muerte de Antonio Grimau: "Te vamos a extrañar"
La diva se despidió del actor con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Compartieron escenario en Piel de Judas y trabajaron juntos en la película La Mary, en 1974.