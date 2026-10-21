El dolor de Susana Giménez por la muerte de Antonio Grimau: "Te vamos a extrañar"

“Mi querido Antonio, qué horrible fue enterarme de tu partida esta mañana. Te recordaré siempre como un actor brillante, súper profesional, jamás un problema, siempre una sonrisa cariñosa. Te vamos a extrañar, querido amigo. Descansa en paz”, escribió la conductora en una historia de Instagram.

Junto al mensaje, Susana compartió una fotografía de una función teatral en la que se la ve junto a Grimau y otros integrantes del elenco. La publicación reflejó el cariño y la admiración que sentía por el intérprete, con quien compartió distintas etapas de su carrera.