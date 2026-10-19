Juana Viale dura contra Wanda Nara

"Yo no creo que ella se considere música, cantante. Es muy buena y astuta en lo que hace", agregó picante Juana Viale. Y Drago en ese sentido agregó: "Lo que generó polémica a mis colegas músicos es el discurso de ella".

El modelo profundizó sobre las palabras de Wanda Nara en el escenario al recibir la estatuilla: "Ella hizo un tema que se viralizó y va a hacer un discurso y dice a mis colegas actrices. Y vos como actriz de 57 años, ¿cómo te sentirías? Fue un día, una canción", sostuvo crítico.

Sin embargo Luisa Albinoni, otra de las invitadas a la mesa de domingo, salió al cruce de esa opinión y bancó el discurso de Wanda en el Martín Fierro de la Música.

"No importa es una colega igual. Siento que hay que abrir la mente en todo esto, estamos en otra época, los valores son otros y hay que estar preparado para esto. No tiene por qué ofenderte porque muchos Martín Fierro hubo discusión y desacuerdo", expresó la actriz.