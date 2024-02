Ahora que ha pasado tiempo, Granata sigue sin llevarse bien con Salazar y en una charla sincera con "Socios del espectáculo", admitió que no fue su mejor época. "Yo estaba muy delgada porque venía de una separación y empezamos a vernos, la pasábamos bien juntos, compartíamos cenas, charlas y me llevaba bien con su familia. Luciana en ese momento, me padeció porque no lo había soltado, estaba presionando todo el tiempo".

La pareja fue breve, duró apenas 9 meses. Sobre el motivo de la ruptura, contó: "Cuando vi que la situación no era muy normal, no era acorde a lo que yo quería... me fui. La relación conmigo era demasiado sana pero él se ve que se aburrió. Me di cuenta que no estaba resuelta la cosa ahí, no soy boluda yo. Al final, nos terminamos separando pero de mutuo acuerdo por esto que te digo: no estaba enamorada ni tenía planes a futuro con él".