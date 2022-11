Amalia Granata apuntó contra Jesica Cirio por viajar a Qatar

El motivo de los cuestionamientos es que la modelo y conductora está casada con Martín Insaurralde, actual jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, quien forma parte de un gobierno que, según Granata, señala a los argentinos que se toman vacaciones fuera del país.

“Me parece que se volvió porque le llovieron las críticas como al hijo de (Sergio) Massa. Ella subió fotos con la hija, le ponían fotos de cómo está Lomas de Zamora, del marido porque parece que viajó con toda la familia de Insaurralde. Mientras vos estás allá, Lomas de Zamora no tiene esto o lo otro, es todo un desastre”, lanzó al aire de Polino Auténtico (Radio Mitre).

Luego, expuso la doble moral de algunos políticos del oficialismo: “Ella está casada con alguien que pertenece a este gobierno que con el dedito nos cagó a pedos diciendo no viajen al exterior, no gasten dólares y de repente toda la familia de ella está allá. Están todos los políticos de este gobierno afuera, más allá de que Jesica trabaje y tenga su plata, estás casada con un político que te reta porque viajaste a exterior”.

A pesar de este análisis, la legisladora aseguró que no tiene ningún conflicto personal con la conductora de La Peña de Morfi (Telefe). “No tengo nada en su contra, pero si eligió casarse con un político que te dice que no viajes, no puede estar de viaje con los hijos de ese político. Lamento que se haya ganado la plata con su esfuerzo, pero está con una persona que reta al pueblo si vas al exterior. Me parece que es contradictorio”.

Luego, expuso la doble moral de algunos políticos del oficialismo: “Ella está casada con alguien que pertenece a este gobierno que con el dedito nos cagó a pedos diciendo no viajen al exterior, no gasten dólares y de repente toda la familia de ella está allá. Están todos los políticos de este gobierno afuera, más allá de que Jesica trabaje y tenga su plata, estás casada con un político que te reta porque viajaste a exterior”.

A pesar de este análisis, la legisladora aseguró que no tiene ningún conflicto personal con la conductora de La Peña de Morfi (Telefe). “No tengo nada en su contra, pero si eligió casarse con un político que te dice que no viajes, no puede estar de viaje con los hijos de ese político. Lamento que se haya ganado la plata con su esfuerzo, pero está con una persona que reta al pueblo si vas al exterior. Me parece que es contradictorio”.