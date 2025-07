Alfano, letal con Susana tras las acusaciones de que hace brujería

“¿Por qué siempre te pegan por ahí, por la brujería?“, le preguntaron. ”Lo estoy diciendo 20 veces, una vez hablé con un cura exorcista que me dijo que quien habla de brujerías la practica: nunca tuve nada que ver con nada y me tienen podrida", se molestó.

Laura Ubfal le contó a Alfano que supuestamente la bronca de Susana se inició cuando alguien le contó hace muchos años que había recibido un regalo “maldito” de parte de ella. Eso motivó el enojo para siempre, según la periodista.

“Es la primera vez que escucho semejante cosa, Laura. ¿Sabés qué pasa? Cuando a alguien le cuelgan esto, lo mismo que la mufa, aparecen todas esas personas que te odian y empiezan a dar teorías. ¿Y sabés qué? Es bullying, señores. Es acoso sobre una persona", consideró la exmodelo.

Luego, Marcela Tauro le consultó si alguna vez Alfano estuvo casada con un pai umbanda, otra de las teorías que circularon en las redes y por comentarios de varias personas.

“Nada que ver. Por favor. Marcela, yo soy famosa, salgo en las revistas desde los 18 años. ¿Alguna vez me vieron en un casamiento con un pai? Lo hubieran visto. O sea, nunca salió jamás en ningún lado. Esto es acoso. Estigmatizar a una persona con brujerías es la peor bajeza que puede porque no es comprobable", lanzó.

Alfano se enojó por la forma en la que la critican y lanzó duros cuestionamientos a Susana Giménez, que había sido fulminante contra ella en un audio que le mandó a Ángel de Brito en LAM (América).

“Ella tomó esto para odiarme tranquila. Ella es consciente que lleva a un montón de gente en las redes que te la empieza a meter y yo soy la que estoy harta; pero no solamente eso, dice, ‘me quisiste matar, me envenenaste’. Es la cosa más incoherente que escuché”, expuso.

Además, arriesgó que Susana hace todo esto por “envidia” y no como un deseo, sino como “destrucción”. “Si me tenía miedo y todo, ¿por qué me invitaba tantas veces al programa?“, cuestionó.