Alfa y Gabriel Shultz tuvieron un fuerte cruce por la inseguridad

"Está policía no está preparada para nada", retrucó Shultz. Y Alfa comentó: "No está preparada no, tampoco puede actuar. ¿Qué querés que hagan? Si sacan un arma y los meten preso".

"La economía está destruida y está el problema de la inseguridad. Los pobres no roban, el delincuente tiene que aprender que tiene que pagar, el que delinque es delincuente, no pobre", argumentó el ex GH.

"Estoy de acuerdo con la policía preparada, que disparar no sea la primera opción, eso no es lo que está pasando", se diferenció Gabriel. A lo que Alfa comentó: "No, porque el policía te tiene que avisar: alto policía. ¿A vos el chorro te avisa? Alto ladrón te voy a robar".

"Te das cuenta solo, no hace falta que te avisen", lanzó Shultz. "Entonces el chorro que se de cuenta que si sale a afanar, va a venir un policía y le va a tirar, y se acabó la historia", remató Alfa.

"¿A vos te asaltaron alguna vez? ¿Había un policía cerca?", insistió Gabriel. A lo que el hombre de Tigre contó: "Me asaltaron un montón de veces, y me tiraron dos veces, un revólver en la cara, y a mi mamá le rompieron la cara de una trompada para sacarle un celular".