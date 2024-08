Y como era de esperar, la cosa no quedó allí ya que Caniggia apeló entonces a su feed para compartir nuevamente su burla, a la que le agregó la frase "Aunque el mono se vista de seda, mono queda”. Y como L-Gante no se achica, volvió a responderle con una clara chicana a través de los comentarios del posteo del mellizo: “Cuando seas mi cuñado no te quejes”.

Cruce Alex Caniggia y L-gante - IG.jpg

En tanto, no conforme con ello, desde sus historias virtuales Valenzuela arremetió irónico, con la imagen de Alex: "Aunque el cheto se vista de turro CHETO QUEDA". Así las cosas, está claro que esta guerra continuará...