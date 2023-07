Alentador parte médico de Silvina Luna

"No quiero decir que esté muchísimo mejor. Ojo, no quiero crear falsas expectativas tampoco. Día por medio voy preguntando cómo está Silvina al hermano, a los amigos, a los médicos que la están tratando. Me cuentan que hoy la cambiaron de piso. O sea, ya no está en el piso de la terapia intensiva. Está en una habitación, pero con la misma aparatología y control que en la terapia intensiva", detalló.

Ahí, el conductor explicó que "los médicos lo hacen frecuentemente para alentar a los pacientes, porque psicológicamente la terapia intensiva es muy dura, sobre todo para una persona que está consciente".