Alejandro Sanz confesó cómo logró superar su depresión

Así, pasado ya un año de aquel complejo momento anímico en el que tuvo la lucidez de pedir ayuda a "las personas correctas" y trabajar mucho en terapia, Alejandro Sanz logró salir adelante y hoy vive una nueva etapa en su vida.

"Pese a que sabía que en el sitio donde más feliz estoy es sobre un escenario, en algún momento sentí que no quería seguir, quería simplemente no estar, desaparecer, que nadie me hablara o me viera", reveló recientemente a La Nación. Pero no obstante, confió que "las personas con las que estaba trabajando me enseñaron la importancia de rodearse con gente que te quiera... También la importancia de no aislarse, de salir de la casa. Son etapas complicadas", admitió.

Y por último, dejó un mensaje esperanzador al admitir que "cada persona es un mundo y los problemas de salud mental nos afectan de forma distinta a cada uno. No hay una fórmula exacta para estar bien, pero con mucho esfuerzo se puede salir de casi cualquier cosa".

La salud mental de Alejandro Sanz: preocupación y un relato que estremece

Después de aquellos angustiantes mensajes en los que reveló que no estaba nada bien anímicamente, Alejandro Sanz recurrió nuevamente a su cuenta de Twitter en junio de 2023 para compartir con sus millones de fans cómo se sentía pasadas unas semanas.

Así, el 26 de junio de 2023 el cantante madrileño volvía a escribir en la ex red social del pajarito para referirse a su salud por aquel entonces.

image.png

"Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo", saludó sincero Sanz y una vez más hizo alusión al contraste entre la plenitud sobre el escenario y la soledad con que se encuentra al bajar de las tablas.

En tanto, confiado de que pronto dejaría atrás ese bajón anímico, Alejandro Sanz concluyó: "Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción: se vende?. Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotrxs sois mi munición".