Encuentro de contratistas de Hualilán y proveedores locales en Ullum

A futuro se contempla integrar las etapas de extracción y procesamiento en el propio yacimiento, lo que podría generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para la comunidad local en diferentes áreas operativas, técnicas y administrativas.

Hualilán es un depósito polimetálico de oro, plata y zinc, cuyo desarrollo es resultado de varios años de exploración y más de 250.000 metros de perforación diamantina. Según las proyecciones actuales, la vida útil del proyecto podría extenderse por aproximadamente 20 años, contribuyendo al desarrollo económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de proveedores locales, en el marco de una operación responsable y con controles ambientales establecidos por la normativa vigente.

Hualilán - Ullum 1

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con el entramado productivo del departamento y promover oportunidades para empresas locales, se llevó a cabo en Ullum un encuentro entre empresas contratistas del proyecto minero Hualilán y proveedores de bienes y servicios de la zona.

La actividad fue organizada por el equipo local de Hualilán dependientes de Golden Mining S.A., y se realizó en el restaurante El Ensueño. La jornada permitió generar un espacio de diálogo directo entre contratistas actuales y comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios del departamento interesados en integrarse a la cadena de valor de la actividad minera.

“Para nosotros es fundamental generar estos espacios de encuentro con los proveedores locales. El desarrollo de Hualilán también implica fortalecer el entramado productivo de Ullum y brindar oportunidades para que empresas y emprendedores de la comunidad puedan integrarse a la cadena de valor de la actividad”, expresó Sonia Delgado, directora ejecutiva del Proyecto Hualilán.

El encuentro fue encabezado por Natalia Suárez, responsable de Relaciones con la Comunidad; Martín Iriarte, jefe de Contratos Comerciales; y Cecilia Gil, responsable de Compras de la compañía. También participó el intendente de Ullum, Prof. David Domínguez, junto a representantes de cámaras locales, comerciantes y emprendedores que se acercaron para conocer de primera mano las oportunidades vinculadas al desarrollo del proyecto.