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Monteoliva desembarca en San Juan para un encuentro federal de seguridad

La ministra de Seguridad Nacional participará este viernes de una reunión junto a funcionarios nacionales y representantes de distintas jurisdicciones. Todavía no se informó oficialmente el horario ni los temas de la agenda.

San Juan será sede este viernes de un nuevo encuentro de coordinación federal en materia de seguridad, con la presencia de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. La funcionaria viajará a la provincia para participar de una reunión junto a autoridades nacionales y representantes de distintas jurisdicciones.

La visita fue confirmada este lunes por Enrique Delgado, secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, quien adelantó que Monteoliva tendrá una participación central en la actividad. Por el momento, sin embargo, no fueron difundidos oficialmente ni el horario del encuentro ni los puntos específicos que formarán parte de la agenda.

La reunión se suma a las distintas instancias de articulación que se desarrollaron durante 2026 con el objetivo de reforzar la coordinación entre Nación y las provincias frente a delitos que requieren intervención de diferentes jurisdicciones.

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Monteoliva ya encabezó durante este año diferentes encuentros dentro del esquema federal de seguridad. En marzo, participó en Córdoba de la primera reunión de 2026 del Consejo de Seguridad Interior, junto a autoridades de seguridad de todo el país.

En aquella oportunidad se definieron cuatro áreas prioritarias: homicidios dolosos, narcotráfico, circulación ilegal de armas y ciberdelito.

Posteriormente, el 3 de agosto, la ministra participó del Segundo Consejo Regional de Seguridad Interior, realizado en Resistencia, Chaco. El encuentro reunió a funcionarios nacionales, autoridades de provincias del Nordeste y representantes de Paraguay.

En esa instancia, la agenda estuvo vinculada al narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y el control fronterizo, además de mecanismos destinados a mejorar la cooperación entre los distintos organismos de seguridad.

El encuentro previsto en San Juan se incorporará a ese esquema de coordinación federal. Entre los objetivos de este tipo de reuniones se encuentra el intercambio de información entre fuerzas y organismos de distintas jurisdicciones y la definición de mecanismos de actuación conjunta.

Por ahora, resta que se conozcan oficialmente los detalles de la actividad que encabezará Monteoliva en la provincia y los temas concretos que serán abordados este viernes.

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