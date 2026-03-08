Top 10 para Tobías Martínez en Viedma en la segunda fecha del Turismo Carretera

Los comisarios deportivos también analizan una maniobra por un toque con Juan Bautista De Benedictis, aunque todavía no se emitió una resolución oficial.

Segundo en el campeonato

Más allá del cierre complicado, el resultado le permitió a Martínez sumar puntos valiosos para el campeonato, que recién comienza. Con la clasificación registrada hasta el momento, el piloto sanjuanino se ubica segundo en la tabla, solo por detrás de Jonatan Castellano.

Esto confirma el buen inicio de temporada del representante cuyano, que ya se perfila como uno de los protagonistas de la categoría.

La victoria quedó para Santero

La final fue ganada por Julián Santero, quien dominó la carrera y se llevó el triunfo. El podio lo completaron:

Mauricio Lambiris (2°)

Elio Craparo (3°)

Un resultado que ilusiona

La actuación de Martínez también se destaca al observar dónde terminaron otros pilotos importantes del campeonato. Detrás del sanjuanino quedaron:

Santiago Mangoni (12°)

Marcos Quijada (16°)

Valentín Aguirre (17°)

Marcos Landa (19°)

Con este resultado, el piloto sanjuanino confirma que el Camaro tiene potencial para pelear en la temporada 2026 y que su objetivo de mantenerse entre los protagonistas del Turismo Carretera está cada vez más firme.