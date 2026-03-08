"
Top 10 para Tobías Martínez en Viedma en la segunda fecha del Turismo Carretera

El piloto sanjuanino Tobías Martínez logró un valioso noveno puesto en la final disputada en el Autódromo Ciudad de Viedma, por la segunda fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera. El resultado le permitió sumar puntos importantes y mantenerse como escolta en el campeonato.

A bordo de su Chevrolet Camaro #107, Martínez logró meterse dentro del Top 10 de la final, mostrando un rendimiento competitivo durante gran parte de la carrera en el trazado rionegrino. El piloto sanjuanino mantuvo un buen ritmo dentro del grupo de punta y consiguió sostenerse entre los protagonistas frente a rivales de gran experiencia en la categoría.

Además, su actuación lo posicionó como el mejor representante de Chevrolet en la competencia, en un momento en el que la marca atraviesa un proceso de adaptación con los nuevos modelos. La carrera tuvo momentos intensos y un final con movimientos en el clasificador. Martínez venía sosteniendo una buena posición, pero en el último relanzamiento no logró una buena partida, lo que le hizo perder algunos lugares.

Desde ese momento debió defender su posición ante varios ataques y, con el correr de las vueltas, el ritmo de su auto cayó levemente. En el giro final perdió dos posiciones más, lo que lo dejó finalmente noveno en la clasificación final, aunque dentro de los diez mejores de la carrera.

Los comisarios deportivos también analizan una maniobra por un toque con Juan Bautista De Benedictis, aunque todavía no se emitió una resolución oficial.

Segundo en el campeonato

Más allá del cierre complicado, el resultado le permitió a Martínez sumar puntos valiosos para el campeonato, que recién comienza. Con la clasificación registrada hasta el momento, el piloto sanjuanino se ubica segundo en la tabla, solo por detrás de Jonatan Castellano.

Esto confirma el buen inicio de temporada del representante cuyano, que ya se perfila como uno de los protagonistas de la categoría.

La victoria quedó para Santero

La final fue ganada por Julián Santero, quien dominó la carrera y se llevó el triunfo. El podio lo completaron:

  • Mauricio Lambiris (2°)

  • Elio Craparo (3°)

Un resultado que ilusiona

La actuación de Martínez también se destaca al observar dónde terminaron otros pilotos importantes del campeonato. Detrás del sanjuanino quedaron:

  • Santiago Mangoni (12°)

  • Marcos Quijada (16°)

  • Valentín Aguirre (17°)

  • Marcos Landa (19°)

Con este resultado, el piloto sanjuanino confirma que el Camaro tiene potencial para pelear en la temporada 2026 y que su objetivo de mantenerse entre los protagonistas del Turismo Carretera está cada vez más firme.

