A bordo de su Chevrolet Camaro #107, Martínez logró meterse dentro del Top 10 de la final, mostrando un rendimiento competitivo durante gran parte de la carrera en el trazado rionegrino. El piloto sanjuanino mantuvo un buen ritmo dentro del grupo de punta y consiguió sostenerse entre los protagonistas frente a rivales de gran experiencia en la categoría.
Top 10 para Tobías Martínez en Viedma en la segunda fecha del Turismo Carretera
El piloto sanjuanino Tobías Martínez logró un valioso noveno puesto en la final disputada en el Autódromo Ciudad de Viedma, por la segunda fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera. El resultado le permitió sumar puntos importantes y mantenerse como escolta en el campeonato.