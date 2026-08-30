El Dibu debutó en el arco del Chelsea con un triunfo

La jornada no contó con Enzo Fernández quien tiene tratativas avanzadas para sumarse al Manchester City, mientras que Valentín Barco sumó minutos en el complemento.

Dibu Martínez logró el salto de calidad que su carrera necesitaba.

El Dibu Martínez tuvo comodidad en el arranque, pero luego le convirtieron

En el primer tramo del partido el Chelsea tuvo control absoluto y las intervenciones de Martínez fueron puntuales limitándose a rechazar con los puños un tiro de esquina a los 9 minutos ante un área poblada y a contener un remate débil de Malick Yalcouye a los 28.

No obstante, la tranquilidad en las filas locales se alteró a los 35 minutos producto de un contraataque furioso con la zaga del conjunto azul mal posicionada; el arquero argentino achicó velozmente abajo ante Charalampos Kostoulas, pero el balón rechazado se elevó hacia el centro del área para que Yalcouye lo conectara de volea y marcara el primer descuento del Brighton.

Por su parte, la otra incorporación argentina del mercado para el Chelsea, Valentín Barco, inició la contienda sentado en el banco de relevos. El joven futbolista terminó ingresando en la etapa complementaria, sobre los 35 minutos del segundo período, en reemplazo de Moisés Caicedo.