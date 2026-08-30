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El Dibu debutó en el arco del Chelsea con un triunfo

Los días de Emiliano Martínez en el Aston Villa quedaron atrás y ahora defiende los colores del Chelsea: en su debut ganaron 4 a 3 al Brighton

Emiliano Martínez tenía muy en claro que su carrera necesitaba un salto de calidad, es por eso que terminó su vínculo con el Aston Villa donde defendió el arco durante seis temporadas y firmó contrato con el Chelsea. Sin tiempo para adaptarse tuvo que debutar y el resultado fue algo agridulce: ganaron, pero le convirtieron tres goles.

El partido correspondió a la segunda fecha de la Premier League y Xabi Alonso, entrenador del conjunto londinense, decidió alinear como titular al arquero argentino de 33 años frente al Brighton.

En un encuentro que estuvo marcado por la efectividad ofensiva y ciertas distracciones en la última línea, los Blues se impusieron por 4-3 en Stamford Bridge, donde la parcialidad local reconoció al marplatense con aplausos pese a las tres anotaciones recibidas, en las cuales no tuvo responsabilidad directa.

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La jornada no contó con Enzo Fernández quien tiene tratativas avanzadas para sumarse al Manchester City, mientras que Valentín Barco sumó minutos en el complemento.

Dibu Martínez logró el salto de calidad que su carrera necesitaba.

El Dibu Martínez tuvo comodidad en el arranque, pero luego le convirtieron

En el primer tramo del partido el Chelsea tuvo control absoluto y las intervenciones de Martínez fueron puntuales limitándose a rechazar con los puños un tiro de esquina a los 9 minutos ante un área poblada y a contener un remate débil de Malick Yalcouye a los 28.

No obstante, la tranquilidad en las filas locales se alteró a los 35 minutos producto de un contraataque furioso con la zaga del conjunto azul mal posicionada; el arquero argentino achicó velozmente abajo ante Charalampos Kostoulas, pero el balón rechazado se elevó hacia el centro del área para que Yalcouye lo conectara de volea y marcara el primer descuento del Brighton.

Por su parte, la otra incorporación argentina del mercado para el Chelsea, Valentín Barco, inició la contienda sentado en el banco de relevos. El joven futbolista terminó ingresando en la etapa complementaria, sobre los 35 minutos del segundo período, en reemplazo de Moisés Caicedo.

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