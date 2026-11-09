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Desamparados goleó 4-0 y quedó a un paso de la clasificación

Sportivo Desamparados goleó 4-0 a Defensores de Belgrano de San Luis en El Serpentario, con un triplete de Kiki Ramírez y un tanto de Edgardo Díaz. La revancha será el domingo 15 de noviembre.

Sportivo Desamparados dio un golpe de autoridad en el Torneo Regional Amateur. El equipo sanjuanino venció 4-0 a Defensores de Belgrano de San Luis en el estadio El Serpentario, por el partido de ida de la cuarta fase, y consiguió una diferencia importante para afrontar la revancha.

El conjunto dirigido por Mauricio Del Cero volvió a mostrar su buen momento futbolístico después de conquistar el Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina. Con una actuación contundente, el Puyutano trasladó su rendimiento al certamen federal y quedó muy bien posicionado para avanzar a la próxima instancia.

La gran figura de la noche fue Cristian “Kiki” Ramírez, autor de tres goles. El delantero tuvo una actuación determinante y encabezó la ofensiva de un equipo que encontró en su eficacia la clave para construir una ventaja amplia.

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El otro tanto llegó por intermedio de Edgardo Díaz, quien completó el 4-0 y le puso cifras definitivas al encuentro disputado en El Serpentario.

Una ventaja importante para la revancha

Desamparados consiguió una diferencia de cuatro goles que le permite afrontar la definición de la serie con un panorama favorable. Sin embargo, todavía deberá completar la tarea fuera de casa, ante un rival que buscará aprovechar la localía para intentar la remontada.

La revancha se disputará el domingo 15 de noviembre en el estadio La Pedrera, en San Luis. Defensores de Belgrano estará obligado a buscar una diferencia considerable para mantener sus posibilidades de clasificación, mientras que el equipo sanjuanino intentará administrar la ventaja y sellar su boleto a la siguiente ronda.

El Víbora llega a esta instancia después de consagrarse campeón del Clausura sanjuanino, con una victoria por 2-0 frente a Minero. Ahora, con la goleada en el Regional Amateur, quedó cerca de continuar su recorrido en la competencia federal.

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