Sportivo Desamparados dio un golpe de autoridad en el Torneo Regional Amateur. El equipo sanjuanino venció 4-0 a Defensores de Belgrano de San Luis en el estadio El Serpentario, por el partido de ida de la cuarta fase, y consiguió una diferencia importante para afrontar la revancha.
Desamparados goleó 4-0 y quedó a un paso de la clasificación
Sportivo Desamparados goleó 4-0 a Defensores de Belgrano de San Luis en El Serpentario, con un triplete de Kiki Ramírez y un tanto de Edgardo Díaz. La revancha será el domingo 15 de noviembre.