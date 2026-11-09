Desamparados goleó 4-0 y quedó a un paso de la clasificación

El otro tanto llegó por intermedio de Edgardo Díaz, quien completó el 4-0 y le puso cifras definitivas al encuentro disputado en El Serpentario.

Una ventaja importante para la revancha

Desamparados consiguió una diferencia de cuatro goles que le permite afrontar la definición de la serie con un panorama favorable. Sin embargo, todavía deberá completar la tarea fuera de casa, ante un rival que buscará aprovechar la localía para intentar la remontada.

La revancha se disputará el domingo 15 de noviembre en el estadio La Pedrera, en San Luis. Defensores de Belgrano estará obligado a buscar una diferencia considerable para mantener sus posibilidades de clasificación, mientras que el equipo sanjuanino intentará administrar la ventaja y sellar su boleto a la siguiente ronda.

El Víbora llega a esta instancia después de consagrarse campeón del Clausura sanjuanino, con una victoria por 2-0 frente a Minero. Ahora, con la goleada en el Regional Amateur, quedó cerca de continuar su recorrido en la competencia federal.