Inter Miami derrotó por 2 a 0 a Real Salt Lake en el America First Field de Utah, encadenando su segundo triunfo consecutivo bajo la conducción interina de Guillermo Hoyos con la presencia de los argentinos Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, Facundo Mura y Tadeo Allende en el once titular.
De Paul hizo un golazo en el triunfo de Inter Miami en la MLS
Inter Miami derrotó 2 a 0 a Real Salt Lake con goles de De Paul y Suárez. El equipo de Messi se mantuvo como escolta de Nashville en la Conferencia Este.