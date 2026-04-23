De Paul hizo un golazo en el triunfo de Inter Miami en la MLS

Con esta victoria en el marco de la novena semana de la MLS, el equipo del capitán argentino estiró su racha invicta a ocho encuentros y se mantiene al acecho de la punta en la Conferencia Este.

De Paul abrió la cuenta en Utah con un golazo

El encuentro se destrabó recién en el tramo final del segundo tiempo. A los 36 minutos del complemento, De Paul abrió el marcador con un remate de derecha desde afuera del área que se clavó en el ángulo superior del arco defendido por Rafael Cabral. Apenas dos minutos después, el uruguayo Luis Suárez selló el resultado tras una asistencia del mexicano Germán Berterame, para sentenciar el 2 a 0 definitivo.